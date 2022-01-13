Смартфон Oppo Find X5 Pro получит чип Snapdragon 8 Gen 1 и дисплей Quad HD+

13 января 2022, 9:15

В декабре в интернете появились рендеры флагманского смартфона Oppo Find X5 Pro, оборудованного необычным блоком камер. А теперь сетевые источники раскрыли технические характеристики этого аппарата.

Сообщается, что основой новинки послужит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Чип содержит восемь ядер с тактовой частотой до 3,0 ГГц, движок искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine седьмого поколения, ускоритель Adreno нового поколения и модем Snapdragon X65 5G.



Смартфон получит 6,7-дюймовый дисплей AMOLED LTPO 2.0 формата Quad HD+ с разрешением 1440 × 3216 точек и частотой обновления 120 Гц. В небольшом отверстии в экране расположится 32-мегапиксельная селфи-камера на основе сенсора Sony IMX709.



В состав тыльной камеры оригинальной формы войдут 50-мегапиксельный основной блок с датчиком Sony IMX766 и оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный сенсор.



Говорится о наличии экранного сканера отпечатков пальцев. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядки.

Анонс новинки ожидается в марте. Смартфон будет поставляться с операционной системой ColorOS 12 на основе Android 12.

(С) 3dnews.