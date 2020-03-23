OPPO представили новые продукты IoT

23 марта 2020, 12:15

Компания OPPO впервые представила миру продукты IoT для создания мультипортальной экосистемы интеллектуальных устройств.

Теперь в ассортименте бренда есть устройство для более простого внедрения 5G — OPPO 5G CPE Omni.

Сегодня потребители на рынке высоких технологий ожидают, что бренды будут удовлетворять растущие потребности в интегрированной продукции. OPPO изначально были не только производителями смартфонов. Однако сейчас бренд активно изучает и развивает экосистему различных устройств и технологий.



6 марта OPPO представили новый продукт — 5G CPE Omni. Созданное на базе модема Snapdragon X55 и оснащенное фирменными 5G-антеннами O-Reserve и O-Motion 360 °, новое устройство способно обеспечить скорость до 7,5 Гбит/с в 5G сети. Встроенная микросхема магнитного кодирования может динамически регулировать антенну через изменения магнитного поля. Как результат, новое устройство 5G CPE Omni может получить лучший и стабильный 5G-сигнал в режиме реального времени, независимо от размещения.

OPPO 5G CPE Omni включает целый ряд лучших в своем классе технологических решений для расширения сценариев приложений для бизнеса. Благодаря модему Snapdragon X55, устройство поддерживает миллиметровую волну, полосу частот до 6 ГГц, а также сети SA и NSA 5G. Еще он охватывает сети 4G / 3G, предоставляя пользователям «глобальную и межсетевую связь».

Устройство также поддерживает Wi-Fi 6 и совместимо с протоколами BLE 4.1 и ZigBee 3.0, что предоставляет пользователям простой способ подключения к 5G в различных ситуациях.



Компания OPPO также представила свои первые умные часы. Для его создания бренд применил инновационный гибкий гиперболоидный 3D-дисплей, который используется во флагманских смартфонах бренда. Устройство оснащено встроенной сотовой связью и комплексной системой мониторинга здоровья. 46-миллиметровая версия имеет 1,91-дюймовый AMOLED-экран с соотношением экрана к корпусу 72,76%, разрешением 402x476. Благодаря конструкции «ultra-frameless» каждый миллиметр пространства часов эффективно используется.

Что же касается аккумулятора, оснащенные запатентованной OPPO системой выносливости Dual-Chip и технологией зарядки VOOC Flash Charging, OPPO Watch можно полностью зарядить всего за 75 минут, а 15-минутный заряд дает до 46% аккумулятора, которого хватает на 18 часов.

Встроенная сотовая связь и трекинг показателей здоровья подчеркивают особенности этой серии. OPPO Watch — это стильный способ жить свободнее, здоровее и креативнее. «Это, пожалуй, самые красивые умные часы года», — написал вице-президент OPPO Брайан Шен в недавнем посте Weibo.

После недавних запусков своих IoT-продуктов компания OPPO объявила, что стала официальным партнером Бостонского марафона. В последующие 4 года OPPO и Бостонский марафон будут проводить углубленные брендовые и продуктовые коллаборации в различных областях, включая смартфоны, смарт-часы и другие продукты IoT. В будущем бегуны Бостонского марафона смогут использовать часы OPPO для мониторинга различных показателей здоровья во время бега.

После запуска 5G CPE Omni и умных часов OPPO продолжит расширять ряд умных устройств, которые охватывают четыре основных сценария применения: личный, домашний, туристический и офисный, чтобы обеспечить пользователям всесторонний технологический опыт.



Еще один продукт из представленной IoT-линейки OPPO — наушники Enco Free TWS. Аббревиатура TWS расшифровывается как True Wireless Stereo, что можно перевести как «действительно беспроводное стерео» — наушники избавлены от каких-либо проводов. Они очень легкие (4.6 г) и имеют особую форму, которую OPPO тщательно исследовали и тестировали. Гаджет имеет две силиконовые насадки: одна для максимального прилегания, вторая — для лучшего проникновения воздуха.

Enco Free TWS работают на основе шести запатентованных технологий, которые улучшают детализацию, басы и диапазон звука для создания лучшего опыта прослушивания. Интуитивное управление касаниями тоже впечатляет: отвечать и заканчивать звонок, изменять громкость музыки и переключать треки можно одним прикосновением.

Технологии TWS и Bluetooth 5.0 позволяют разделить аудио на два динамика для каждого уха, благодаря чему можно получить качественное звучание и более точную стереосинхронизацию.

Кроме того, наушники позволяют одновременно потреблять две разные формы аудио — например, параллельно слушать музыку и телефонный звонок или видео.

Наушники TWS представлены в трех стильных цветах: белые, выражающие технологичность и легкость; черные — для любителей классики, и розовые — для тех, кто хочет добавить нежности. Также для удобства пользователей представлены три различных размера наушников.

В эпоху интеллектуального подключения OPPO планирует за три года потратить 50 млрд юаней (7 млрд долларов) на создание лучших продуктов и развитие новейших технологий. OPPO расширяет категории и увеличивает усилия в построении бренда и сотрудничества с ведущими партнерами в области, благодаря чему активно укрепляет глобальный рынок высоких технологий, создавая лучшие товары и услуги для пользователей.