Energizer ENERGY E20 – розкладушка за $45

5 февраля 2018, 11:15

Компания Energizer представила свой новый мобильный телефон - ENERGY E20.



Эта новинка представляет собой доступный по цене мобильный телефон в форм-фактуре раскладушка.

Новинка получила 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 240х320 точек.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Mediatek MT6261D + 32 МБ оперативной памяти. Еще 32 МБ – встроенная память для хранения контента. Возможность расширения предусмотрена – можно вставить накопитель microSD до 8 ГБ включительно.Среди прочего известно за основную камеру VGA, встроенный FM-приемник, а также аккумулятор на 1000 мАч. Одного полного заряда батареи, согласно официальным данным, должно хватить на период до 10 дней работы в режиме ожидания.Отдельно отмечается наличие в классическом комплекте поставки док-станции с вертикальным размещением устройства.Стоимость новинки в рознице - $45. Продажи уже начались.