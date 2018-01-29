Представлен смартфон Energizer Power Max P550S с аккумулятором на 5000 мАч

29 января 2018, 10:15

Компания Energizer «отметилась» анонсом уже второго своего долгоиграющего смартфона - Power Max P550S.



Работает новинка под управлением Android 7.0.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный процессор MT6737, тактовая частота которого до 1,3 ГГц. Кроме того, здесь графика ARM Mali-T720 и 2 ГБ оперативной памяти.



Диагональ экрана – 5,5 дюймов, а его разрешение – 720р.



Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.



Емкость аккумулятора – 5000 мАч, чего, согласно официальным данным, будет достаточно для 8 часов разговоров либо же до 500 часов работы в режиме ожидания.



Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ. Возможность расширения ее также предусмотрена.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0 + LE, а также порт USB Type-C.

Точная дата релиза, а также ориентировочная стоимость пока не объявлены.