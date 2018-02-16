Смартфон NOA N7 научат делать 80Мп фото

16 февраля 2018, 10:45

В рамках выставки MWC 2018, которая пройдет в Барселоне в период с 26 февраля по 1 марта, малоизвестный хорватский бренд NOA планирует анонс смартфона N7.



Ключевая отличительная черта новинки – система камер. Если верить официальным данным, на тыльной части корпуса окажется блок из 16Мп модулей Sony IMX298. Но что самое интересное – данный блок позволит получать 80Мп изображения за счет «технологии передискретизации».

Фронтальная камера будет 16Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» предусмотрен 8-ядерный MediaTek MT6750, тактовая частота которого до 1,5 ГГц. Кроме того, в этой «связке» будет Mali-T860 и 4 ГБ оперативной памяти.Диагональ дисплея – 5,7 дюйма, а его разрешение HD, соотношение сторон 18:9.Объем встроенной пользовательской памяти – 64 ГБ. Возможность вставить карту памяти будет также предусмотрена.Емкость аккумулятора – 3300 мАч.Работать «трубка» будет под управлением Android 8.0.В продаже терминал появится с ценником в пределах 250 евро. Точная дата релиза пока не называется.