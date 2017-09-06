Easy Power и Power Pro – два смартфона Highscreen с аккумуляторами на 8000 мАч

6 сентября 2017, 9:45

Бренд Highscreen анонсировал смартфоны Easy Power и Easy Power Pro, ключевой особенностью которых можно назвать емкий аккумулятор – 8000 мАч.

Первый из отмеченных терминалов получил 5-дюймовый дисплей с HD-разрешением. Основная камера – 8Мп; фронтальная – 2Мп. В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный MediaTek MT6737, тактовая частота которого 1,25ГГц. Объем оперативной памяти – 1ГБ, а встроенной – 16 ГБ. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 64 ГБ включительно.Highscreen Easy Power Pro получил фронтальную 5Мп камеру, 2 ГБ ОЗУ, а также процессор MediaTek MT6737T на 1,45 ГГц. Остальные спецификации аналогичны модели Easy Power.Среди прочего известно о поддержке dual-SIM, LTE, GPS, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0+EDR.В продаже терминалы появятся в красном варианте расцветки корпуса, а также классическом черном.