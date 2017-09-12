Fly представила смартфон с аккумулятором на 5000 мАч

12 сентября 2017, 9:45

ТМ Fly анонсировала и начала продажи своего нового смартфона - Power Plus FHD (индекс FS554), ключевая отличительная черта которого – емкий аккумулятор.



Так, эта новинка производителя получила батарею на 5000 мАч, которой, согласно официальным данным, должно оказаться достаточно на 20 часов непрерывных разговоров либо же до 380 часов работы в режиме ожидания. Еще как вариант «трубка» проработает до 80 часов в режиме проигрывания МР3.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный MediaTek MT6737T, тактовая частота которого 1,5 ГГц. Кроме того, в этой «связке» 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. Для последней, кстати говоря, предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 64 ГБ включительно.



Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – Full HD.



Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.

Основная камера терминала на 13Мп, а фронтальная 5Мп.По части беспроводных модулей и интерфейсов известно о LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.1, GPS и FM-радио.Работает аппарат под управлением Android 7.0.