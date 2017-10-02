Безрамочный Gionee M7 Power выходит за пределы Китая

2 октября 2017, 13:45

В рамках Thailand Mobile Expo 2017, китайская компания Gionee провела международный анонс своего достаточно мощного безрамочного смартфона с емким аккумулятором – M7 Power.

Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение 720х1440 точек.



Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 8мп.



Емкость имеющегося аккумулятора – 5000 мАч.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Snapdragon 435 + 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Для последней, кстати говоря, предусмотрена возможность расширения за счет карт MicroSD до 256 ГБ включительно.



Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, речь идет о 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, FM-радио.



Работает новинка под управлением Android 7.1.1.



В продаже аппарат появится с ценником в $300, и будет доступен в синем, черном, а также «золотом» вариантах оттенков корпуса.