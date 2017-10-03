В Китае "засветился" безрамочный смартфон Gionee S11

3 октября 2017, 12:45

На сайте китайского регулятора TENAA появилась информация о не представленном на данный момент смартфоне Gionee S11.



Судя по всему, грядущая новинка также получит безрамочный дисплей с соотношением сторон 18:9. Помимо этого, "на борту" окажется двойная основная и также двойная фронтальная камеры.

В качестве аппаратной платформы обещан 8-ядерный процессор на 2,5 ГГц (точная модель не называется), а также 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Для последней, кстати говоря, будет предусмотрена возможность расширения за счет карт

microSD до 128 ГБ включительно.



Диагональ дисплея – 6,01 дюйма, а его разрешение 1080х2160 точек.



Также отмечен сканер отпечатков пальцев.



Основная камера получила модули 16+8Мп; фронтальная - 20+8 Мп.



Емкость аккумулятора – 3600 мАч.



Отдельно отмечена поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС, FM-радио.



Работать терминал будет под управлением Аndroid 7.1.1.



Точная дата анонса пока не приводится.