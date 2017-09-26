Gionee M7 и M7 Power – новые безрамочные смартфоны с емкими аккумуляторами

26 сентября 2017, 9:45

Китайская Gionee «отметилась» анонсом двух своих новых смартфонов - M7 и M7 Power.



Обе новинки интересны тем, что получили 6-дюймовые дисплеи формата 18:9, а также емкие аккумуляторы.

Работают аппараты под управлением Android 7.1.1, которая дополнена интерфейсом Amigo OS 5.0. Кроме того, обе «трубки» получили сканера отпечатков пальцев, 8Мп фронтальные камеры, поддержку dual-SIM, а также модули 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 и GPS.У Gionee M7 дисплей с разрешением 1080х2160 точек. В качестве аппаратной платформы «на борту» 8-ядерный процессор MediaTek Helio P30, тактовая частота которого 2,3 ГГц. Объем оперативной памяти – 6ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ. Основная камера двойная с модулями 16 и 8Мп. Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Gionee M7 Power укомплектована дисплеем с разрешением 720х1440 точек. Кроме того, «на борту» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 435 на 1,4 ГГц, а также 13Мп основная камера и аккумулятор на 5000 мАч. Объем ОЗУ – 4 ГБ, а ПЗУ – 64 ГБ.В продаже первый из отмеченных аппаратов будет доступен с ценником $420, а второй - $301. Релиз новинок состоится еще до конца текущего месяца.