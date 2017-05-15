26 мая состоится анонс смартфона Gionee S10 с двумя двойными камерами

15 мая 2017, 9:15

Китайская компания Gionee поделилась несколькими тизерными фото, на которых, в частности, планы производителя по анонсу смартфона S10, укомплектованного двумя двойными камерами.

Соответствующее мероприятие должно состояться 26 мая 2017 года.Судя по всему, этот «трубка» производителя получит основную двойную камеру с модулями 16Мп + 8Мп, а еще удостоится 2-цветной вспышки. Кроме того, двойной будет и фронтальная камера – модули 20Мп и 8Мп.Среди прочих спецификаций отмечается 5,5-дюймовый Full HD – дисплей, сканер отпечатков пальцев, 8-ядерный процессор на 2,5ГГц + 4/6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора – 3450 мАч. Работать терминал будет под управлением Android 7.0.Розничная цена грядущей новинки пока не известна.