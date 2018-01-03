Смартфон Fly Power Plus XXL – аккумулятор на 4900 мАч и 4-ядерный процессор

3 января 2018, 10:15

Британский бренд Fly анонсировал свой новый смартфон - Power Plus XXL (FS530).



Ключевая отличительная черта новинки – емкий аккумулятор на 4900 мАч. Согласно официальным данным, одного полного заряда его достаточно на 20 часов разговоров, 6 часов WEB-серфинга и более 100 часов работы в режиме воспроизведения МР3.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный чип MediaTek MT6737, тактовая частота которого 1,3 ГГц. Объем оперативной памяти – 1 ГБ, а встроенной пользовательской – 8 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 64 ГБ включительно.Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение – HD. В основе – IPS-матрица.Основная камера – 8Мп, а фронтальная – 5Мп.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» dual-SIM, LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0, GPS и FM-радио.Работает терминал под управлением Android 7.0.Релиз новинки состоится на днях.