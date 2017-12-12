Представлен смартфон Fly Memory Plus

12 декабря 2017, 10:15

Британский бренд Fly анонсировал свой новый смартфон - Memory Plus FS528.



Данная новинка производителем позиционируется в роли доступной модели с увеличенным объемом «оперативки». Fly Memory Plus получила 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ.

Диагональ дисплея – 5 дюймов. В основе – матрица IPS. Разрешение - 720х1280 точек.Основная камера – 8Мп, фронтальная – 2Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный Spreadtrum SC9832 на 1,4 ГГц.Штатный объем ПЗУ пользователь может расширить за счет карт microSD до 32 ГБ включительно.Емкость аккумулятора – 2100 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0, GPS и FM-радио.Работает аппарат под управлением Android 7.0.В продаже новинка доступна в черном, золотистом, а также красном цветовых решениях корпуса.