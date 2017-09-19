Fly представила свой новый смартфон Knockout

19 сентября 2017, 10:45

ТМ Fly на этой неделе «отметилась» анонсом, судя по всему, недорогого смартфона – Knockout (индекс - FS524).

Ключевая особенность новинки – поддержка LTE + Android 7.0 «из коробки».Аппарат укомплектован 5-дюймовым TN-дисплеем, разрешение которого 480х854 точки.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный Spreadtrum SC9832, тактовая частота которого 1,45 ГГц + 1 ГБ оперативной и 8ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширить за счет карт microSD до 64 ГБ включительно.Емкость аккумулятора – 2000 мАч.Что касается беспроводных модулей и интерфейсов, в этом плане отмечу поддержку GPS и A-GPS, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0 + LTE.