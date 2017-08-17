Spreadtrum анонсировала новые чипы с архитектурой Intel Airmont

17 августа 2017, 12:45

Компания Spreadtrum на этой неделе «отметилась» анонсом своих новых чипов, ориентированных на использование в смартфонах с поддержкой LTE.

Одно из представленных семейств обозначено названием Spreadtrum SC9853I. Здесь 64-битная архитектура Intel Airmont в основе. Используется 8 вычислительных ядер с частотой до 1,8 ГГц. Заявлено о поддержке дисплеев с разрешением до FHD+, а еще двух 16Мп камер.Что касается второй линейки, она носит название Spreadtrum SC9850, и содержит в себе 4 ядра ARM Cortex-A7, акселератор ARM Mali 820, поддержку дисплеев HD+ и двух 13Мп камер.И первая, и вторая линейка поддерживают TD-LTE, FDD-LTE, TD-SCDMA, WCDMA и GSM.Стоит добавить, что массовое производство изделия на новых чипах уже стартовало.