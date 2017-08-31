Чипы Helio P23 и P30 обеспечат высокопроизводительное LTE соединение

31 августа 2017, 9:15

MediaTek Inc. анонсировала новейших представителей семейства Helio, Helio P23 и Helio P30.

Новые чипсеты, предназначенные для обеспечения высоких производительности и энергоэффективности, поддержки функций двойных камер, двух SIM-карт и VoLTE, внесут инновации в средний ценовой сегмент.



P23 и P30 привнесли новую характеристику в семейство MediaTek Helio: это поддержка функции сдвоенной камеры устройства, которая гарантирует превосходное качество фотографии. MediaTek Helio P23 поддерживает комбинацию 13 + 13 мегапикселей, а MediaTek Helio P30 - до 16 + 16 мегапикселей. Они также поддерживают режимы одиночной камеры до 24 и 25 мегапикселей, соответственно.



Чипсеты оснащены набором технологий Imagiq 2.0 от MediaTek, чтобы минимизировать зернистость и шум, уменьшить хроматическую аберрацию и улучшить изображение в ряде неблагоприятных условий освещения. Кроме того, новый аппаратный блок управления камерой (CCU) обеспечивает быструю коррекцию фокуса и коррекцию экспозиции - при скорости конвергенции в два раза быстрее, чем у конкурентов, - чтобы пользователи никогда не пропускали момент, который они хотят запечатлеть.



P30 также оснащен новым процессором обработки изображений (VPU) - специализированным процессором цифровых сигналов 500 МГц, соединенным с процессорами Image Signal, который освобождает системные ресурсы и предоставляет ряд ключевых преимуществ, в том числе:



· Программируемость и гибкость: VPU построен на платформе, которая позволяет производителям оборудования настраивать функциональность камеры и таким образом дифференцировать продукт. Уже многие партнеры начали использовать платформу VPU, включая Almalence, ArcSoft, Core Photonics, OT-Morpho, Sensory и Itseez.



· Огромное уменьшение потребляемой мощности: VPU - это специализированный аппаратный блок. Он выполняет функции обработки в реальном времени, которые обычно назначаются процессору или графическому процессору, но на десятой части той энергии, которую потребляют обычные процессоры.



· Повышение производительности: VPU может использоваться самостоятельно или в альянсе с CPU / GPU. Это обеспечивает истинную гетерогенную вычислительную среду в одной и той же подсистеме памяти для расширения многозадачности.



MediaTek Helio P23 предлагает первую в мире поддержку dual SIM dual 4G VoLTE / ViLTE. Это обеспечивает еще более быструю и надежную связь для пользователей, которые используют две SIM-карты. P23 и P30 оснащены модемом последнего поколения 4G LTE WorldMode от MediaTek, обеспечивающим превосходную энергоэффективность и производительность, с уникальной комбинацией скоростей Cat-7/13 при загрузке 300 Мбит / с и загрузке 150 Мбит / с. Технология смарт-антенн TAS 2.0 дополнительно повышает производительность и удобство работы с использованием лучшей комбинации антенн для обеспечения оптимального качества сигнала.



Используя технологию CorePilot от MediaTek, P23 и P30 работают на восьми ядрах Cortex-A53 с частотой до 2,3 ГГц, обеспечивая высокую производительности и беспрецедентный пользовательский опыт. Оба чипсета оснащены новым графическим процессором Mali G71 MP2, работающим на частоте 770 МГц в P23 и 950 МГц в P30, обеспечивая высокую производительность графики.



Технология CorePilot 4.0 от MediaTek с интеллектуальным управлением энергопотреблением, контролем температуры и UX-мониторингом обеспечивает стабильную, высокопроизводительную и надежную работу всех ядер. P23 и P30 обеспечивают все это, не жертвуя временем автономной работы.



В Helio P23 и Helio P30 интегрирован мультимедийный процессор, предназначенный для декодирования видео H.265 (HEVC) 4K x 2K со скоростью 30 кадров в секунду для воспроизведения с низким энергопотреблением по последнему стандарту кодирования видео, используемого многочисленными провайдерами. Такое решение значительно продлевает срок службы батареи.



MediaTek Helio P23 будет доступен для заказчиков по всему миру в 4-м квартале 2017, а Helio P30 вначале будет запущен на китайском рынке.