Тайвань ужесточит законодательство, чтобы помешать Китаю красть технологии

30 сентября 2021, 13:45

Правительство Тайваня в среду предложило ужесточить законодательство, чтобы предотвратить кражу ключевых технологий Китаем.

Это предложение отражает обеспокоенность официального Тайбэя по поводу того, что Пекин активизировал шпионскую деятельность против Тайваня.

Тайвань известен самой развитой в мире полупроводниковой промышленностью. Чипы, производимые в стране, используются практически во всём: от смартфонов до самолётов-истребителей, и правительство Тайваня давно обеспокоено попытками Китая скопировать его технологии. Тайбэй заявляет, что китайская сторона не брезгует промышленным шпионажем.



Тайваньский Совет по делам материковой части Китая предложил пересмотреть существующий закон, регулирующий отношения с КНР. Новый закон потребует, чтобы люди, получающие государственное финансирование на развитие технологий, запрашивали разрешение властей перед поездкой в Китай. Для нарушителей закона предусмотрены штрафы в размере до $360 тысяч. Совет не уточнил, что в тексте закона подразумевается под «ключевыми для государства технологиями» и как определяет «государственные субсидии», заявив, что обратится за помощью в министерство технологий и внесёт дальнейшие поправки в закон.



Четыре депутата от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня ещё в апреле предложили внести поправки в закон о коммерческой тайне, чтобы расширить понятие коммерческой тайны и ужесточить меры наказания за её нарушение.



Тайвань обвиняет Китай в большинстве случаев промышленного шпионажа, обнаруженных в последние годы. Тайвань был особенно обеспокоен попытками Китая поднять свою полупроводниковую промышленность за счёт переманивания талантливых тайваньских кадров.

(C) 3dnews.