Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $400 млрд

12 декабря 2024, 8:45

Последним катализатором стала инсайдерская продажа акций SpaceX, в результате которой, по данным индекса миллиардеров Bloomberg, чистый капитал Маска увеличился примерно на $50 млрд — до $439,2 млрд.

Издание также отмечает, что состояние Маска резко выросло на фоне победы Дональда Трампа на выборах Президента США. Во время избирательной кампании предприниматель стал самым заметным спонсором и сторонником кандидата от республиканцев.За это же время акции Tesla выросли примерно на 65%. Трамп заявлял, что упростит внедрение беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы для электромобилей, которые помогают конкурентам Tesla.