Основатель компании Oracle за один день заработал $101 млрд

11 сентября 2025, 10:15

Ларри Эллисон впервые стал самым богатым человеком в мире, обогнав почти год возглавлявшего список самых состоятельных людей планеты Илона Маска, - пишет Bloomberg.

Состояние 81-летнего Эллисона увеличилось на $101 млрд всего за один день - после публикации квартального отчёта Oracle Corp., который превзошёл прогнозы.В результате капитал Эллисона достиг $393 млрд. Это стало крупнейшим однодневным ростом состояния, когда-либо зафиксированным в истории индекса.Состояние Илона Маска сейчас "всего" $385 млрд.Oracle Corporation — американская корпорация, разработчик программного обеспечения, крупный поставщик серверного оборудования.Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений (ERP- и CRM-систем, специализированных отраслевых приложений). Наиболее известный продукт компании — Oracle Database, который компания выпускает с момента своего основания в 1977 году.