Маск снова стал самым богатым человеком в мире

12 сентября 2025, 13:15

Состояние 81-летнего основателя и владельца американской компании Oracle Corporation Ларри Эллисона, которому накануне уступил Маск, теперь оценивают на $1 млрд меньше, чем у Маска, — $383 млрд.

АР пишет, что "Маск потерял корону самого богатого человека в мире" в пользу Эллисона, но затем вернул ее себе.После открытия рынка акции компании Oracle подскочили более чем на треть, этого оказалось достаточно, чтобы он временно отобрал титул Маска, говорится в статье. СМИ подчеркнуло, что фондовый рынок изменчив: до конца дня Маск снова был на вершине, по крайней мере по подсчетам Bloomberg, поскольку Oracle потеряла часть прежних доходов.Состояние обоих настолько огромное, что каждый мог бы профинансировать год жизни 5 млн типичных американских семей — примерно столько же, сколько население Флориды, дав им всем возможность уволиться с работы, акцентировали авторы статьи. Они подчеркнули, что миллиардеры могли бы буквально "отправить в отпуск" всю Южную Африку на год, если сравнивать с ее ВВП.