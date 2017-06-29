В чаты Viber приходят Youtube и Booking.com

29 июня 2017, 9:45

Viber полностью обновляет дополнения для чатов, с помощью которых пользователи приложения получают доступ к сторонними сервисами прямо в окне диалога.

Первая версия этой функции появилась в мессенджере в декабре 2016 года. Благодаря появлению расширений для чатов более 800 млн пользователей Viber могут искать и делиться контентом и сервисами других компаний непосредственно в окне диалога, не выходя из мессенджера.



Начиная с сегодняшнего дня, каждый пользователь сможет в окне чата находить и отправлять знакомым любимые видеоролики из YouTube и песни из Spotify, подбирать подходящие отели на Booking.com и узнавать новости журнала Vice. Кроме того, чтобы сделать общение интересным, в мессенджере появится доступ к контенту от GIPHY, Guggy и Getty Images.



Ключевой момент в этом обновлении — интеграция YouTube с чатами Viber. Ссылки на видеоролики YouTube – одна из самых популярных форм контента, пересылаемого пользователями мессенджера, и теперь крупнейшая в мире видеоплатформа доступна прямо в окне чата. Пользователи могут искать, пересылать и даже воспроизводить YouTube видео, не прекращая разговор в Viber.

Помимо удобного просмотра видео, в мессенджере пользователи смогут искать новую музыку на Spotify и делиться ею с друзьями. Интеграция со шведским сервисом даст пользователям Viber доступ к песням любимых исполнителей и позволит отправлять треки всего в один клик.



С поиском самых последних новостей у пользователей Viber тоже не будет проблем благодаря интеграции в приложение сервиса Vice. Издание об искусстве, культуре и актуальных событиях позволит в один клик получить доступ к интересующему репортажу. Vice специализируется на захватывающем, аутентичном контенте для каждой платформы.



«Дополнения для чатов Viber – великолепная среда для статей Vice, — отметил Стерлинг Проффер, директор по развитию и бизнес-стратегии Vice. — Мы продолжаем активное распространение нашего контента на разных платформах, и контекст имеет для нас ключевое значение. Истории, которые мы рассказываем в Vice – прекрасное основа для любого разговора, так что неудивительно, что мы хотим сделать чтение наших статей максимально простым и удобным для всех 800 миллионов пользователей Viber».



После загрузки обновления пользователи Viber также обнаружат, что теперь им стало удобнее планировать путешествия. Благодаря интеграции с сервисом Booking.com в Viber можно будет просматривать, а также пересылать информацию об интересных отелях тем, с кем вы собираетесь в поездку, чтобы выбрать наиболее подходящий номер для проживания.



Брайан Батиста, старший директор по глобальному партнерству Booking.com добавил: «Люди планируют свои поездки множеством способов, но чаще всего обсуждения того, какой именно отель выбрать, проходят в мессенджерах. Интеграция Booking.сom в Viber делает наш сервис настолько интуитивно понятным, насколько это возможно – пользователи могут легко изучать предложения и пересылать их друг другу непосредственно в чате».

Сервисы GIPHY, Guggy и Getty Images также станут доступны в дополнениях для чатов Viber. Помимо этих глобальных партнеров, Viber запустит локальные сервисы в России, Болгарии, Венгрии, Филиппинах и в других регионах. Основываясь на API Viber, избранные контент- и сервис-провайдеры смогут интегрировать в мессенджеры собственные сервисы, что позволит пользователям разнообразить свое общение в чатах и сделать его более комфортным.«Наша цель — сделать чаты такими, каких нет ни в одном другом мессенджере. Мы хотим предложить пользователям легкий способ пользоваться контентом во время разговора, без мучительных переключений между несколькими приложениями или постоянных переходов в веб-браузер, — подчеркнул Джамел Агауа, CEO Viber. — Мы определили самые важные функции, которые пользователи хотят увидеть у нас, и на этом этапе сконцентрировались исключительно на них. Мы рады быть первым крупным мессенджером с функцией «все включено», но при этом наша платформа сохраняет простоту и удобство в использовании. Дополнения для чата — только один из способов усовершенствовать Viber и превратить его в мессенджер будущего, соответствующий нашему видению платформы для всех сервисов, которые могут понадобиться пользователю в течение дня».Новые функции в Viber будут запускаться постепенно и станут доступным для пользователей во всем мире в ближайшие несколько дней.