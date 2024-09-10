"Бавария" вынашивает план по приобретению Флориана Вирца из "Байера"

10 сентября 2024, 10:50

Футбольный клуб «Бавария» после неудачного периода под руководством Томаса Тухеля хочет как можно быстрее вернуться на вершину немецкого и европейского футбола. Отличным помощником в этом, по мнению руководства, станет Флориан Вирц из «Байера», один из главных талантов поколения в Германии. Новый сезон Бундеслиги интригует противостоянием «Байера», «Баварии», «РБ Лейпциг» и «Боруссии Д». Делать бесплатные прогнозы на матчи с участием этих команд помогут бонусы букмекерских контор, представленные на портале VseProSport.

«Бавария» уже имеет в своем составе одного молодого и очень перспективного футболиста. Речь идет о Джамале Мусиале, 21-летнем полузащитнике, чья рыночная стоимость составляет 125 млн евро. В прошедшем сезоне он набрал 16 очков по системе гол + пас в 24-х матчах чемпионата. Мусиала здорово проявляет себя и в сборной Германии, где он составил убийственный дуэт с Флорианом Вирцем.

Видя это, руководство «Баварии» планирует воссоединить дуэт двух молодых игроков в «Баварии». Считается, что главным претендентом на Вирца является мадридский «Реал». В связи с этим мюнхенцы готовятся включиться в гонку за подпись Флориана в 2025 году. Сумма трансфера может составить 130 млн евро, а сам футболист сможет рассчитывать на ежегодный оклад в размере 15 млн евро.