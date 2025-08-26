Як Тегеран використовує ШІ для маніпуляцій політичними наративами у Шотландії

26 августа 2025, 10:15

Аналітики компанії Cyabra виявили масштабну іранську операцію дезінформації у соцмережі X, спрямовану на просування сепаратизму в Шотландії та підрив довіри до британських інституцій.



Згідно зі звітом, опублікованим UK Defence Journal, у період травень–червень 2025 року близько 26% акаунтів, які брали участь у дискусіях про незалежність Шотландії, виявилися фейковими профілями, керованими з Ірану.

За допомогою ШІ-згенерованих аватарів, шотландського сленгу та емоційно навантажених гасел акаунти створювали ілюзію "низової" підтримки хештегів #ScottishIndependence, #BrexitBetrayal, #BBCLies. Усього було опубліковано понад 3 000 повідомлень, які комбінували просепаратистські меседжі з антибританськими й проіранськими наративами. За підрахунками Cyabra, кампанія згенерувала 224 млн потенційних переглядів і понад 126 тис. взаємодій.



Розслідування показало ще один цікавий факт: після ізраїльського удару по енергетичній інфраструктурі Ірану у червні 2025 року сотні цих акаунтів раптом замовкли на 16 днів. Після "цифрової паузи" їхня діяльність відновилася, але вже зі зміщенням акценту — тепер вони концентрувалися на захисті Ірану та висміюванні Заходу, проводячи паралелі між "боротьбою Шотландії за незалежність" і "протистоянням Ірану США та ЄС".



За оцінкою Cyabra, мета кампанії — розхитування британського політичного дискурсу та посилення внутрішніх протиріч. Це типова тактика Тегерана у рамках "сірих операцій": використання ШІ, ботмереж і локальних конфліктних точок для послаблення західних демократій без прямого військового втручання.



У ширшому контексті аналітики пов’язують це з глобалізацією дезінформаційних стратегій: нещодавно дослідники Університету Вандербільта виявили докази того, що китайська компанія GoLaxy створює профілі та контент на основі ШІ для маніпуляцій у політичних процесах США, відстежуючи тисячі політиків, журналістів і правих інфлюенсерів.



У висновку: операція Ірану в Шотландії показує, що ШІ-асистовані дезінформаційні кампанії стають ключовим інструментом геополітичного тиску. Використання "ботів-кіборгів", що імітують автентичних громадян, дозволяє масштабувати вплив на суспільну думку, мінімізуючи ризики прямої ескалації. Це новий фронт гібридних конфліктів, де соціальні мережі стають полем бою.