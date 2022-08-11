Як працює механізм "заговорювання" в дезінформації?

11 августа 2022, 9:45

«Заговорювання» – цей метод використовує пропаганда, коли необхідно знизити актуальність та викликати негативну реакцію до будь-якої події.

Мета «заговорювання» – викликати втому в аудиторії від дезінформації з певної «гострої» теми, щоб відбити подальше бажання цікавитися нею.Приклад:

Не маючи можливості приховати відео, викладені у соцмережах, пропагандисти рф використовують метод «заговорювання» населення щодо вибухів на Новофедорівському аеродромі в окупованому Криму.



Основною версією вибухів «призначають» порушення правил протипожежної безпеки, другорядною – диверсію з безпілотника.



Російській аудиторії швидко набридає потік продубльованих повідомлень про вибухи у Новофедорівці, які йдуть звідусіль та багаторазово повторюються, тому цікавість до новини знижується, а згадки про подію викликають роздратування.