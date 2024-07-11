В Україні очікується "бум" онкологічних захворювань через війну, – онколог

11 июля 2024, 8:15

Лише через масштабні руйнування будівель в повітря викидається азбестовий пил, який розноситься на сотні км і може викликати онкологію.



В найближчі роки очікується різке зростання захворюваності на рак легень, носоглотки, гортані, шлунка, яєчок та інших органів.