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24 марта 2025, 15:45

Спати обличчям у подушку шкідливо

Це підвищує ризик кошмарів і депресії, – доводять дослідження.

Вчені заявили, що сон на животі шкодить хребту і може викликати кошмари.

Краще спати на спині або на лівому боці.
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