Сделать ITnews стартовой
|
выход
Вход / Регистрация
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
/
Конкурсы
поиск...
Главные события дня
Понедельник, 24 марта
Главная
→
Новости
24 марта 2025, 15:45
Спати обличчям у подушку шкідливо
Це підвищує ризик кошмарів і депресії, – доводять дослідження.
Вчені заявили, що сон на животі шкодить хребту і може викликати кошмари.
Краще спати на спині або на лівому боці.
Оцените новость:
0 оценок
Новости по теме
12 марта 2025 г.
Крем для шкіри La Roche-Posay викликає рак - Bloomberg
11 декабря 2024 г.
Бутерброди з ковбасою можуть викликати рак, — медики
12 августа 2024 г.
Coca-Cola Zero може викликати інсульт та серцевий напад
11 июля 2024 г.
В Україні очікується "бум" онкологічних захворювань через війну, – онколог
9 февраля 2024 г.
The Economist присвятив обкладинку українським дронам
4 сентября 2023 г.
У Румунії Нова пошта запустила можливість відправляти посилки з адреси
21 августа 2023 г.
Спати поряд з iPhone дуже небезпечно
3 августа 2023 г.
Нова пошта у Литві запустила можливість відправляти посилки з адреси
22 августа 2022 г.
Що таке шкідливе програмне забезпечення? Якої шкоди воно може завдати?
11 августа 2022 г.
Як працює механізм "заговорювання" в дезінформації?
Интернет
Связь
Технологии
Безопасность
Бизнес
Софт
Железо
Гаджеты
Последние новости
Связь
|
Сегодня, 18:15
Bolt перезапускає сезон електросамокатів в Україні у 2025 році
Технологии
|
Сегодня, 17:45
Союзники США в Европе и Азии планируют создать собственный ядерный щит
Технологии
|
Сегодня, 17:15
РФ осуществила масштабную кибератаку на онлайн-сервисы "Укрзализныци"
Бизнес
|
Сегодня, 16:45
Україна перейде на літній час 30 березня
Технологии
|
Сегодня, 16:15
Україна – світовий лідер з імпорту зброї
Безопасность
|
Сегодня, 15:45
Спати обличчям у подушку шкідливо
Технологии
|
Сегодня, 15:15
2025 рік увійде до трійки найспекотніших років за всю історію спостережень
Гаджеты
|
Сегодня, 15:10
Игрушки на пульте управления: разнообразие, преимущества, рекомендации по выбору
Бизнес
|
Сегодня, 14:45
ЕС выделит €10 млн на поддержку независимых украинских медиа
Еще новости
Последние материалы
Аналитика
|
18 марта, 8:30
Використання сонячної енергетики в побуті: міфи, перспективи та один крок до економії
Аналитика
|
1 марта, 21:06
Системи резервного електроживлення Maxxter: можливості та доступність в Україні
Обзоры
|
28 февраля, 23:13
Patriot P220 (1ТБ) – вашому "гвинту" пора на пенсію
Обзоры
|
28 февраля, 22:21
Patriot Xporter 3 (128 ГБ) – флешгігабайти за копійки
Обзоры
|
15 февраля, 19:19
Gelius Backpack Urban Protect GP-BP008 – 2-портовий діловий рюкзак для 17-дюймових ноутбуків
Обзоры
|
12 февраля, 8:45
Deepcool LS520 – 240-мм система рідинного охолодження з підсвіткою ARGB і не лише
Обзоры
|
5 февраля, 0:46
Gelius Incredible 2 GP-TWS033X Beige – "дівчачі" TWS-навушники з ANC та ENC
Обзоры
|
27 января, 0:09
Cougar E-Star 120 – "карбоновий" стіл з електродвигуном
Фотогалереи
|
25 января, 14:08
В Польше "засветился" McLaren на львовских номерах
Популярные новости
Связь
|
Сегодня, 18:15
Bolt перезапускає сезон електросамокатів в Україні у 2025 році
0.00
Технологии
|
Сегодня, 17:45
Союзники США в Европе и Азии планируют создать собственный ядерный щит
0.00
Технологии
|
Сегодня, 17:15
РФ осуществила масштабную кибератаку на онлайн-сервисы "Укрзализныци"
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 16:45
Україна перейде на літній час 30 березня
0.00
Технологии
|
Сегодня, 16:15
Україна – світовий лідер з імпорту зброї
0.00
Безопасность
|
Сегодня, 15:45
Спати обличчям у подушку шкідливо
0.00
Технологии
|
Сегодня, 15:15
2025 рік увійде до трійки найспекотніших років за всю історію спостережень
0.00
Гаджеты
|
Сегодня, 15:10
Игрушки на пульте управления: разнообразие, преимущества, рекомендации по выбору
0.00
Бизнес
|
Сегодня, 14:45
ЕС выделит €10 млн на поддержку независимых украинских медиа
0.00
Еще новости
Вы зарегистрированы на одном из сервисов? Нажмите кнопку для входа:
Чужой компьютер
или использовать
аккаунт на ITnews
или
зарегистрироваться
Логин
Пароль
Чужой компьютер
Не зарегистрированы?
Зарегистрируйтесь
или
используйте для входа
другой сервис
Соединение...
Новости
/
Аналитика
/
Обзоры
/
Интервью
/
Фотогалереи
О проекте
/
Обратная связь
/
Экспорт новостей
/
Подписка на новости
/
Реклама
Copyright © 2005-2013
ITnews
Любое использование материалов, опубликованных на ITnews,
разрешается только в случае указания гиперссылки на
ITnews.com.ua