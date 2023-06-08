Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний

8 июня 2023, 11:45

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

За останньою інформацією, рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя станом на 09:00 8 червня становить 13,0 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,6 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.Слідкуйте за інформацією лише на офіційних ресурсах!