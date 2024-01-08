Уряд Шотландії позбавить українських біженців виплат на житло, - Daily Record

8 января 2024, 11:45

Уряд Шотландії заявив місцевій владі за кілька днів перед Різдвом, що надання фінансування для допомоги українцям в облаштуванні не продовжиться. Мерії міст заявили, що їм доведеться припинити підтримувати готелі, де розміщені українці.