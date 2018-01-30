В Японии ведется разработка новой противокорабельной ракеты

30 января 2018, 10:45

На выставке MAST Asia 2017 была представлена информация о японской противокорабельной ракетой XSSM.

Многие военные эксперты уже отметили, что новая ракета разрабатывается на фоне роста активности боевых кораблей военно-морских сил Китая, и Российской Федерации вдоль японских границ. В первую очередь, новые противокорабельные ракеты должны будут обеспечить безопасность многочисленным Японским островам в случае возможной агрессии. Ракета создается на базе ПКР Тип 88, которая, в свою очередь, разработана на основе технологий SSM-1. Впервые информация о новой ракете появилась в 2012 году как о «технологически менее рискованном и менее дорогом по стоимости семействе противокорабельных ракет». ПКР будет поставляться в трех вариантах — корабельного базирования, авиационного и берегового. Стоит добавить, что ПКР XSSM и XASM-3 имеет стратегическое значение для Японии, поскольку поможет заблокировать «первую цепь островов» от Японского архипелага до Тайваня в случае военных действий со стороны Китая.