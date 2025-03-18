Япония может разместить дальнобойные ракеты, чтоби достигать КНДР и Китай

18 марта 2025, 10:45

Речь идет о противокорабельных ракетах Type 12 с увеличенной дальностью полета до 1 тыс. км.

Япония планирует их развернуть для возможности нанесения "ответного удара" в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Как отметило агентство, развертывание ракет сможет укрепить безопасность юго-западной части острова Нансей, считающейся стратегически важной из-за территориальной близости к Тайваню, который может подвергнуться вторжению со стороны Китая.



Развертывание ракет запланировано на март 2026 года, однако пока что власти рассматривают возможные для этого места, ведь местное население обеспокоено тем, что может стать объектом для вражеских атак, рассказали собеседники.



В частности, вооружение может быть размещено в гарнизонах полка зенитных ракетных комплексов сухопутных войск самообороны в городе Юфу в префектуре Ойта, а также в городе Кумамото, пишет агентство.

