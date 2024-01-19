Войска РФ ударили по Украине ракетой 60-х годов

19 января 2024, 8:45

РФ использовала для удара по Украине редкую 4-тонную противокорабельную ракету П-35 60-х годов обломки которой были найдены, а фото уже появились в сети, - пишет Defense Express.

Несмотря на возраст П-35 все еще находится на вооружении РФ. В частности она является средством поражения берегового ракетного комплекса "Редут". По состоянию на 2021 год их количество оценивалось в 8 пусковых.Дальность применения П-35 составляет до 300 км (по некоторым источникам в версии 3М44 до 460 км), скорость - до 1800 км/ч (по другим источникам 2200 км/ч), размер боевой части до 930 кг (ФКБЧ 4Г48).