Киевстар признан плательщиком налогов №1 в отрасли связи

9 декабря 2019, 11:45

Ассоциация плательщиков налогов Украины объявила результаты Всеукраинского рейтинга «Добросовестные плательщики налогов - 2018» и наградила лучших.

Жюри конкурса отметило 53 предприятия со всей Украины, которые представляют различные отрасли экономики: от строительства до сферы торговли и услуг.

Победителями стали предприятия, которые являются образцовыми в вопросах налоговой дисциплины, своевременности уплаты налогов, размере заработной платы и количества официально трудоустроенных работников.

Киевстар уже десятый год подряд становится победителем рейтинга «Добросовестные плательщики налогов» с наивысшим результатом среди крупных предприятий отрасли информации и телекоммуникаций. Так, за 2018 год Киевстар уплатил в бюджет разных уровней свыше 10 млрд грн налогов и других платежей. В частности, более 4 млрд грн уплачено за лицензии на развитие новой технологии связи 4G/ LTE. В 2018 году компания на 20% увеличила капитальные затраты и инвестировал в развитие скоростной передачи данных свыше 3 млрд грн. Сеть 4G Киевстар предоставляет качественные услуги в 9485 городах и селах, где проживает 74% населения Украины. По данным международных экспертов компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы, средняя скорость мобильного интернета на устройствах, которые поддерживают связь 4G, в сети Киевстар – самая высокая среди мобильных операторов Украины.

Киевстар развивает социально-ориентированный бизнес. Компания помогает Национальной полиции Украины в поиске пропавших детей, поддерживает образовательные проекты для школьников, организует стажировки для студентов и обучение в отрасли Big Data. Киевстар также признан одним из наиболее привлекательных работодателей Украины.