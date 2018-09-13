Vodafone признан крупнейшим налогоплательщиком страны

13 сентября 2018, 1:23

Vodafone Украина признан одним из крупнейших плательщиков налогов в бюджет Украины.

В первом полугодии 2018 года Vodafone Украина уплатил более 4 миллиардов гривен налогов и сборов. В частности, в Пенсионный фонд было заплачено 418 миллионов гривен, НДС – 464 миллиона гривен.

Всего за время своей работы – с 1993 года по первое полугодие 2018 года – первый мобильный оператор Украины пополнил бюджет страны на 40,5 миллиардов гривен различных налогов и сборов.

По результатам работы компании Офис крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы Украины наградил Vodafone Украина за добросовестное выполнение налоговых обязательств и существенный вклад в экономический успех Украины.

Помимо обязательных перечислений в государственный бюджет Украины, компания ежегодно выделяет миллиарды гривен инвестиций на создание телекоммуникационной инфраструктуры и реализацию социальных проектов.

Так, с начала 2015 года Vodafone вложил около 19 млрд. гривен в подготовку сети для запуска и расширения сетей 3G и LTE.



