Киевстар - плательщик налогов №1 в отрасли связи

14 декабря 2020, 14:15

Ассоциация плательщиков налогов Украины объявила результаты Всеукраинского рейтинга «Добросовестные плательщики налогов -2019» и наградила лучших.

Жюри выбирало победителей среди национальных компаний, которые придерживаются налоговой дисциплины, создают рабочие места, занимаются благотвотрительностью и платят наибольшие суммы налогов в своей отрасли.

Киевстар уже одиннадцатый год подряд становится победителем рейтинга с наивысшим результатом среди крупных предприятий отрасли информации и телекоммуникаций. Так, за 2019 год компания уплатила в госбюджет свыше 8 млрд грн налогов и сборов. А за 23 года работы в Украине Киевстар перечислил в госбюджет более 70 млрд грн налогов.

Кроме того, Киевстар – крупнейший инвестор украинского телеком рынка. Ежегодно компания вкладывает миллиарды гривен в развитие современных мобильных технологий для Украины. Даже в 2020 году, когда украинский бизнес вынужден снизить активность из-за пандемии и локдауна, Киевстар почти на 40% увеличил капитальные расходы, чтобы строить сети 4G в сельской местности. На сегодня связь 4G Киевстар доступна на территории, где проживает 85% населения Украины.

За 23 года работы в Украине оператор привлек инвестиций на сумму 5,4 млрд долларов США. На эти средства построена крупнейшая в стране телеком сеть, которая обслуживает 25,8 млн абонентов мобильной связи и 1,2 млн абонентов «Домашнего интернета».

Киевстар развивает бизнес с учетом потребностей общества. Компания помогает Национальной полиции Украины в поиске пропавших детей, поддерживает обучающие проекты для школьников, которые развивают навыки предпринимательства, организует стажировки для студентов и обучение в области Big Data, вместе с «Украинской биржей благотворительности» основал проект SMS-благотворительности «Детская надежда», внедрил платформу с онлайн уроками по новым мобильным технологиям для пожилых людей. Во время пандемии COVID-19 Киевстар выделил 50 млн грн для предоставления абонентам бесплатных услуг связи, а также 30 млн грн для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных костюмов для медиков, и др.

Социальный проект Киевстар "Смартфон для родителей" отмечен самой престижной международной премией в коммуникациях - European Excellence Awards.

В 2020 году Киевстар был признан лучшим работодателем Украины, самым дорогим национальным брендом, телеком-оператором года, крупнейшим плательщиком налогов в телеком отрасли и лидером социальной ответственности.