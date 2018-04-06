RPI-2004 - компактный инвертор Ritmix

6 апреля 2018, 10:45

Компания Ritmix начинает продажи автомобильного инвертора RPI-2004 с 4 USB-портами и стандартной евро розеткой.

Отличительной особенностью новинки является возможность установки в автомобильный подстаканник – габариты позволяют поставить инвертор в подстаканник любого размера, а длина провода дает возможность использования прикуривателя, расположенного на разном удалении от подстаканника. RPI-2004 обладает уникальной возможностью заряжать одновременно до 4 устройств с помощью 4хUSB-выходов ( общая мощность 4 выходов составляет до 4200 мА, каждый по отдельности выдает ток до 2100 мА, что подходит для современных энергоёмких телефонов и планшетов). Также при этом можно подключить Ваше устройство для зарядки или питания через обычную евро розетку, использую стандартный сетевой адаптер питания, например, Вашего ноутбука или портативной кофеварки.Общая мощность подключенных устройств должна быть не более 200 Ватт. К примеру, вы можете заряжать 2 мобильных телефона, экшн-камеру и цифровой фотоаппарат через USB, а Ваш пассажир сможет работать на своем ноутбуке – и все это с помощью одного бесшумного устройства, комфортно расположившегося у Вас в подстаканнике.