В Украине начали компенсировать стоимость генераторов для многоэтажек

5 декабря 2022, 16:45

В каких городах работает эта программа:

Киев и Борисполь;Львов;Сумы;Полтава и Кременчуг;Ровно;Луцке;Смела и Умань (Черкасской области);Берегово (Закарпатской области).Согласно сообщению, компенсация и условия программы зависят от конкретного населенного пункта(от 30% до 70% стоимости). Для сравнения, во Львове сумма возмещения составляет 50% цены, однако максимум - 30 тыс. грн. Номинальная мощность оборудования должна быть от 3 кВт. В Полтаве программой предусмотрена компенсация закупки электрогенераторов в домах от 2-х этажей. Сумма не может превышать 50% стоимости, но не более 80 тыс. грн. Также есть требования к мощности.