Двопаливний генератор EcoFlow Smart Generator – доступ до енергії, коли потрібно

Представляємо інтелектуальний генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel з можливістю роботи на газу та бензині.
Він розумніший, а з газом — ефективніший та інтуїтивніший. Легко підключайте до станцій EcoFlow DELTA Max, DELTA Pro та системи Power Kits.
Більше можливостей із подвійним генератором.
Smart Generator (газ-бензин) має бак для бензину 4 л та здатен працювати на максимальній потужності 1800 Вт протягом 3,5 годин. На газу максимальна потужність становить 1600 Вт, термін роботи залежить від об'єму газового балона.
Які переваги двопаливного генератора?
✔ Легкий запуск у 4 способи та моніторинг даних з мобільного;
✔ 5 типів сповіщень для вашого максимального захисту;
✔ Економне використання палива;
✔ Зменшений рівень шуму та викидів.
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