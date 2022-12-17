Двопаливний генератор EcoFlow Smart Generator – доступ до енергії, коли потрібно

17 декабря 2022, 17:53

Представляємо інтелектуальний генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel з можливістю роботи на газу та бензині.



Він розумніший, а з газом — ефективніший та інтуїтивніший. Легко підключайте до станцій EcoFlow DELTA Max, DELTA Pro та системи Power Kits.

Більше можливостей із подвійним генератором.



Smart Generator (газ-бензин) має бак для бензину 4 л та здатен працювати на максимальній потужності 1800 Вт протягом 3,5 годин. На газу максимальна потужність становить 1600 Вт, термін роботи залежить від об'єму газового балона.



Які переваги двопаливного генератора?



✔ Легкий запуск у 4 способи та моніторинг даних з мобільного;

✔ 5 типів сповіщень для вашого максимального захисту;

✔ Економне використання палива;

✔ Зменшений рівень шуму та викидів.