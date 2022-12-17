17 декабря 2022, 17:53

Двопаливний генератор EcoFlow Smart Generator – доступ до енергії, коли потрібно

Представляємо інтелектуальний генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel з можливістю роботи на газу та бензині.

Він розумніший, а з газом — ефективніший та інтуїтивніший. Легко підключайте до станцій EcoFlow DELTA Max, DELTA  Pro та системи Power Kits.

Більше можливостей із подвійним генератором.

Smart Generator (газ-бензин) має бак для бензину 4 л та здатен працювати на максимальній потужності 1800 Вт протягом 3,5 годин. На газу максимальна потужність становить 1600 Вт, термін роботи залежить від об'єму газового балона.

Які переваги двопаливного генератора?

✔ Легкий запуск у 4 способи та моніторинг даних з мобільного;
✔ 5 типів сповіщень для вашого максимального захисту;
✔ Економне використання палива;
✔ Зменшений рівень шуму та викидів.

Замовити новинку можна за цим посиланням - https://ecoflowukraine.com/dvopalyvnyi-henerator-ecoflow-smart-generator-haz-benzyn/
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