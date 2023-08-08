Інтелектуальний генератор EcoFlow Smart Generator

8 августа 2023, 23:28

Генеруйте зручно - здатність генерувати енергію на бензині (5.4 кВт⋅год) та зрідженому газі (20 кВт⋅год).



Мінімальний рівень шуму: генератор EcoFlow видає шум на рівні гучної розмови - лише 56-67 дБ при повному навантаженні.

Для порівняння, традиційний генератор шумить на рівні 95 дБ.



Контроль зі смартфона: запускайте та вимикайте, моніторте рівень палива, споживання газу, потужність та час роботи з мобільного додатка.



Безпека: Smart Generator сповістить про високий рівень чадного газу, низький рівень палива або масла, а також високу температуру. Він автоматично вимикається або перезавантажується, щоб захистити вас та обладнання.



Генератор EcoFlow може використовуватися для підзарядки станцій DELTA Max, DELTA Pro та системи Power Kits.

Обирайте комфорт та безпеку з розумними приладами EcoFlow.