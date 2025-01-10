12 січня об 11:00 EcoFlow біля ТРЦ і БЦ Retroville продемонструє свої новинки

10 января 2025, 16:15

Компанія обіцяє святковий настрій та енергію усім відвідувачам.



Буде продемонстровано світові новинки енергоефективних рішень, що вже стали справжнісінькими хітами на українському ринку енергонезалежності:

потужні портативні зарядні станції третього покоління ТОПових серій RIVER та DELTA, що є ідеальними варіантами для дому та бізнесу в періоди нестабільного енергопостачання чи енергетичної автономності у дорозі та на відпочинку;технологічні стаціонарні сонячні панелі, що дозволяють ефективно генерувати сонячну енергію та абсолютно безкоштовно використовувати її для живлення важливих побутових пристроїв;багатофункціональні та екологічні смартпристрої, що створені для максимального комфорту користувачів навіть у найвіддаленіших від цивілізації місцях.О 16:00 відбудеться грандіозний розіграш. Разом із нашим партнером — магазином Фокстрот ми подаруємо нашим гостям портативну зарядну станцію RIVER 3 UPS та інші енергонезалежні рішення бренду.

Щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати прості умови:

зробити покупку 4 січня в магазині “Фокстрот” (або онлайн та роздрукувати чек) на суму від 5 000 грн;

зареєструвати чек біля енергонезалежного трейлера EcoFlow;

та о 16:00 та схопити вдачу за хвоста

Ставте нагадування прямо зараз, аби не прогавити можливість яскраво та з користю провести вихідний. З нетерпінням чекаємо зустрічі!