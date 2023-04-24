24 апреля 2023, 11:45

Український кінематограф набуває дедалі більшої популярності

За результатами опитування зараз кількість зацікавлених в українському кіно зросла з 29% до 33%. А от 14% твердять, що не дивляться вітчизняне кіновиробництво.


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