Зимовий обвал цін від EcoFlow - Smart Generator Dual Fuel за 17 999 гривень

Функціональне рішення для резервного живлення підтримує роботу на двох видах пального: газ та бензин.
Та може заряджати як портативні зарядні станції бренду, так і безпосередньо побутові пристрої.
Про всі переваги по-порядку:
1.Smart Generator Dual Fuel має вбудований бак для бензину на 4л. Протягом 3,5 год він може продукувати до 5,5 кВт енергії та видавати потужність 1800 Вт. А у піковому навантаженні — 1900 Вт.
Заряджайте свої портативні зарядні станції DELTA Pro протягом 2,7 год, DELTA Max протягом 1,5 год та навіть стаціонарну систему Power Kit, заощаджуючи до 40% на пального у порівнянні з іншими генераторами.
2.Розширюючи можливості, до генератора можна під'єднати балон зі зрідженим газом об’ємом до 9л та отримати до 20 кВт енергії та потужність 1600 Вт. У піковому навантаженні — 1700 Вт.
Живіть безпосередньо електрочайник чи електроплиту, тостер чи мінігриль відповідних потужностей. Smart Generator Dual Fuel — найкраще рішення для кемпінгу чи аварійний варіант для будинку.
Важливою перевагою генератора є 5 інтегрованих сповіщень про безпеку:
CO-сповіщення повідомляє про високий рівень чадного газу;
паливне сповіщення спрацьовує, коли рівень палива сягає низького рівня;
захист від перегріву автоматично вмикається та захищає двигун;
повне вимкнення генератора спрацьовує, якщо є проблеми з витоком палива;
перезапуск відбувається у разі перевантажень девайсу.
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