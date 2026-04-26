GIGABYTE випустила блоки живлення, які самі “рятують” відеокарту

Знайома історія: потужна відеокарта, новий стандарт живлення — і страх, що щось піде не так. GIGABYTE вирішила закрити цю проблему і представила нову серію блоків живлення GAMING, які не просто подають енергію, а буквально стежать за станом системи.
Головна фішка новинок — технологія T-Guard, яка в режимі реального часу контролює температуру роз’єму 12V-2x6. Якщо з’являється ризик перегріву — блок живлення не чекає проблем, а одразу реагує.
Як це працює на практиці
У GIGABYTE вирішили відійти від класичного “пасивного захисту” і зробили систему, яка реально думає:
• Detect — датчики постійно відстежують температуру конектора
• Protect — при перегріві автоматично знижується навантаження саме на GPU
• Reconnect — користувач може переключитися на інтегровану графіку та спокійно зберегти дані
Фактично, це виглядає як “страховка” для відеокарти, яка може врятувати від дорогого ремонту.
Не тільки безпека — ще й тиша
Але GIGABYTE зробила ставку не лише на захист. Серія GAMING отримала одразу дві сертифікації Cybenetics:
• ETA Platinum — висока енергоефективність
• LAMBDA A+ — майже безшумна робота (менше 20 дБ)
Усередині — 135-мм вентилятор на FDB-підшипнику та технологія HybridCool, яка взагалі вимикає вентилятор при низькому навантаженні. Тобто у звичайному використанні блок живлення може працювати майже беззвучно.
Дрібниця, яка вирішує проблеми
Ще один цікавий момент — двоколірний кабель 12V-2x6. Він дозволяє буквально з першого погляду зрозуміти, чи правильно підключений кабель. Просте рішення, але саме такі дрібниці часто рятують від помилок.
Що в підсумку
Нові блоки живлення відповідають стандартам ATX 3.1 і PCIe 5.1, використовують 100% японські конденсатори та отримали гарантію 10 років.
У продажу будуть моделі на:
• 750W
• 850W
• 1000W
у двох варіантах дизайну — чорний та білий (Black та Ice)
GIGABYTE зробила блок живлення, який не просто “живить” систему, а реально контролює ризики — і це якраз те, чого не вистачало для сучасних потужних GPU.
Очікується, що нові блоки живлення GIGABYTE GAMING з’являться в Україні наприкінці травня 2026 року.