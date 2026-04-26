GIGABYTE випустила блоки живлення, які самі “рятують” відеокарту

Знайома історія: потужна відеокарта, новий стандарт живлення — і страх, що щось піде не так. GIGABYTE вирішила закрити цю проблему і представила нову серію блоків живлення GAMING, які не просто подають енергію, а буквально стежать за станом системи.

Головна фішка новинок — технологія T-Guard, яка в режимі реального часу контролює температуру роз’єму 12V-2x6. Якщо з’являється ризик перегріву — блок живлення не чекає проблем, а одразу реагує.

Як це працює на практиці

У GIGABYTE вирішили відійти від класичного “пасивного захисту” і зробили систему, яка реально думає:

• Detect — датчики постійно відстежують температуру конектора

• Protect — при перегріві автоматично знижується навантаження саме на GPU

• Reconnect — користувач може переключитися на інтегровану графіку та спокійно зберегти дані

Фактично, це виглядає як “страховка” для відеокарти, яка може врятувати від дорогого ремонту.



Не тільки безпека — ще й тиша

Але GIGABYTE зробила ставку не лише на захист. Серія GAMING отримала одразу дві сертифікації Cybenetics:

• ETA Platinum — висока енергоефективність

• LAMBDA A+ — майже безшумна робота (менше 20 дБ)





Усередині — 135-мм вентилятор на FDB-підшипнику та технологія HybridCool, яка взагалі вимикає вентилятор при низькому навантаженні. Тобто у звичайному використанні блок живлення може працювати майже беззвучно.





Дрібниця, яка вирішує проблеми

Ще один цікавий момент — двоколірний кабель 12V-2x6. Він дозволяє буквально з першого погляду зрозуміти, чи правильно підключений кабель. Просте рішення, але саме такі дрібниці часто рятують від помилок.

Що в підсумку

Нові блоки живлення відповідають стандартам ATX 3.1 і PCIe 5.1, використовують 100% японські конденсатори та отримали гарантію 10 років.



У продажу будуть моделі на:

• 750W

• 850W

• 1000W

у двох варіантах дизайну — чорний та білий (Black та Ice)

GIGABYTE зробила блок живлення, який не просто “живить” систему, а реально контролює ризики — і це якраз те, чого не вистачало для сучасних потужних GPU.

Очікується, що нові блоки живлення GIGABYTE GAMING з’являться в Україні наприкінці травня 2026 року.