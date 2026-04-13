soundcore Liberty Buds: навушники з унікальною конструкцією корпусу

13 апреля 2026, 13:45

Новинка має унікальну конструкцію корпусу, завдяки якій гарнітура позиціонується виробником як напіввнутрішньовушна з більш вільною посадкою для максимального комфорту під час носіння.Спеціальні накладки-ребра різного розміру дозволяють ідеально налаштувати кожний навушник під себе, гарантуючи одночасно як зручність, так і надійність утримання у вухах. Акустична конструкція новинки дозволяє поєднати переваги глибокого й насиченого звучання внутрішньоканальних навушників з відчуттям свободи і легкості гарнітур у форм-факторі вкладишів. Навушники доступні у трьох кольорах забарвлення – чорному, білому та блакитному.Високоякісні 11-міліметрові динаміки з титановим покриттям забезпечують відмінне звучання в повному частотному діапазоні, на сприйняття якого здатний людський слух. Для максимально якісної передачі аудіо на рівні Hi-Res інженери Anker soundcore оснастили гарнітуру Liberty Buds підтримкою технології аудіокодування LDAC, яка значно перевищує можливості стандартних кодеків Bluetooth. Ще однією інновацією в цій моделі є підтримка технології просторового звучання Spatial Audio 360°, яка гарантує відчуття повного занурення в звукову картину.

Розробники Liberty Buds вийшли за межі звичного, поєднавши напівзакриту конструкцію корпусу з функціоналом адаптивного шумозаглушення (ANC) попри те, що таке поєднання зустрічається вкрай нечасто. Ця технологія автоматично аналізує звукове оточення за допомогою алгоритмів штучного інтелекту й практично миттєво усуває всі зайві шуми. Окрім того, розробники реалізували в новій гарнітурі від soundcore спеціальний режим Transparency Mode, який також є рідкістю для подібного форм-фактору навушників й дозволяє в разі потреби чути все, що відбувається навколо, без необхідності знімати пристрій. За можливість здійснювати чіткі голосові дзвінки відповідають 4 вбудовані мікрофони з підтримкою ШІ.



Це ж поєднання ШІ та якісних мікрофонів дає змогу реалізувати ще одну унікальну функцію Liberty Buds – автоматичний переклад з понад 100 мов, завдяки якому в користувачів з’являється можливість в режимі реального часу спілкуватися з іншомовними співрозмовниками. Перекладач працює настільки довершено, що може розпізнавати навіть дуже складні фрази й розрізняти акценти.

Гарнітура Liberty Buds також вирізняється високими показниками автономності, адже може працювати до 7 годин на одному заряді без ANC і до 6 годин – з ANC, а з урахуванням зарядного кейса ресурс навушників становить до 30 годин. Слід також відзначити захист від пилу, поту та дощу за стандартом IP55, що значно розширює можливості використання гарнітури.Бездротові навушники Liberty Buds – справді унікальна новинка, адже ця модель має не лише оригінальну фірмову конструкцію і цілу низку інноваційних технологій, але ще й вирізняється безпрецедентно широким набором сучасних функцій як для своєї цінової категорії.