soundcore Liberty Buds: навушники з унікальною конструкцією корпусу

Спеціальні накладки-ребра різного розміру дозволяють ідеально налаштувати кожний навушник під себе, гарантуючи одночасно як зручність, так і надійність утримання у вухах. Акустична конструкція новинки дозволяє поєднати переваги глибокого й насиченого звучання внутрішньоканальних навушників з відчуттям свободи і легкості гарнітур у форм-факторі вкладишів. Навушники доступні у трьох кольорах забарвлення – чорному, білому та блакитному.
Високоякісні 11-міліметрові динаміки з титановим покриттям забезпечують відмінне звучання в повному частотному діапазоні, на сприйняття якого здатний людський слух. Для максимально якісної передачі аудіо на рівні Hi-Res інженери Anker soundcore оснастили гарнітуру Liberty Buds підтримкою технології аудіокодування LDAC, яка значно перевищує можливості стандартних кодеків Bluetooth. Ще однією інновацією в цій моделі є підтримка технології просторового звучання Spatial Audio 360°, яка гарантує відчуття повного занурення в звукову картину.
Розробники Liberty Buds вийшли за межі звичного, поєднавши напівзакриту конструкцію корпусу з функціоналом адаптивного шумозаглушення (ANC) попри те, що таке поєднання зустрічається вкрай нечасто. Ця технологія автоматично аналізує звукове оточення за допомогою алгоритмів штучного інтелекту й практично миттєво усуває всі зайві шуми. Окрім того, розробники реалізували в новій гарнітурі від soundcore спеціальний режим Transparency Mode, який також є рідкістю для подібного форм-фактору навушників й дозволяє в разі потреби чути все, що відбувається навколо, без необхідності знімати пристрій. За можливість здійснювати чіткі голосові дзвінки відповідають 4 вбудовані мікрофони з підтримкою ШІ.
Це ж поєднання ШІ та якісних мікрофонів дає змогу реалізувати ще одну унікальну функцію Liberty Buds – автоматичний переклад з понад 100 мов, завдяки якому в користувачів з’являється можливість в режимі реального часу спілкуватися з іншомовними співрозмовниками. Перекладач працює настільки довершено, що може розпізнавати навіть дуже складні фрази й розрізняти акценти.
Гарнітура Liberty Buds також вирізняється високими показниками автономності, адже може працювати до 7 годин на одному заряді без ANC і до 6 годин – з ANC, а з урахуванням зарядного кейса ресурс навушників становить до 30 годин. Слід також відзначити захист від пилу, поту та дощу за стандартом IP55, що значно розширює можливості використання гарнітури.
Бездротові навушники Liberty Buds – справді унікальна новинка, адже ця модель має не лише оригінальну фірмову конструкцію і цілу низку інноваційних технологій, але ще й вирізняється безпрецедентно широким набором сучасних функцій як для своєї цінової категорії.