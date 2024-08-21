Навушники Xiaomi Buds 5 та фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 доступні в Алло

21 августа 2024, 13:44

Алло уважно слідкує за світовими інноваційними новинками та офіційно представляє їх на українському ринку.

У серпні в магазинах Алло, на allo.ua і у мобільному застосунку з'явилися навушники Xiaomi Buds 5 та фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 9. Напередодні навчального року нові гаджети мають актуальність, адже вони знадобляться під час навчання та відпочинку.

Бездротові навушники-вкладиші Xiaomi Buds 5 мають активне шумозаглушення для фільтрації навколишнього шуму, що забезпечує гарну якість звуку як під час розмов, так і при прослуховуванні музики, та підтримують технологію відтворення аудіо в оригінальній якості без стиснення й різноманітні звукові ефекти, розроблені в співпраці з Harman AudioEFX. Навушники дуже легкі: вага кожного з них становить лише 4,2 грама, а їхню форму розроблено так, щоб вони комфортно сиділи у вухах. Xiaomi Buds 5 можна підключити одночасно до двох пристроїв, а завдяки підтримці Google Fast Pair це відбувається практично миттєво. Новинка отримала сертифікацію IP54, що підтверджує наявність пило- й вологозахисту, а на одному заряді вона здатна пропрацювати до 39 годин. Преміальний дизайн з матовими елементами – як на зарядному кейсі, так і на самих навушниках – вразить навіть вибагливих користувачів. Новинка представлена у стриманих кольорах: титановому та білому. Вартість Xiaomi Buds 5 в Алло становить 5 499 гривень.



Також вже доступний для українців і новий фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 9. Новинка, яка отримала алюмінієву рамку навколо корпусу, пропонує користувачам власний стиль та власний темп. У нової моделі вдосконалено систему моніторингу сну та збільшено ємність батареї до 233 мА•год, завдяки чому час роботи фітнес-браслета на одному заряді збільшено до 21 дня за звичайного навантаження. На 1,62-дюймовому AMOLED-екрані з піковою яскравість 1200 ніт та частотою оновлення 60 Гц зручно відстежувати показники під час тренувань, а також моніторити загальний стан власного здоров'я. Xiaomi Smart Band 9 дає можливість відстежувати структуру сну, його ритмічність, досліджувати ризики, пов'язані з порушеннями дихання. Стильна та компактна новинка підтримує 150 спортивних режимів тренування. Корпус гаджета водонепроникний та витримує високоінтенсивні умови використання. Браслет представлено в розширеній колірній гамі, завдяки чому можна підібрати варіант, що пасує різним стилям. А різноманітні за матеріалами та кольорами ремінці завдяки механізму швидкої заміни дають користувачам можливість легко адаптувати аксесуар до своїх потреб тут і зараз. Вартість Xiaomi Smart Band 9 становить 1699 гривень.

Кожна новинка від Алло представлена офіційно і має гарантію 12 місяців. Покупцям традиційно буде нараховано кешбек за програмою лояльності Алло Гроші на наступні вигідні покупки. Для кожного клієнта Алло доступні програма кредитування та оплати частинами, а також абсолютно безкоштовна доставка товарів в магазини Алло, Алло МАХ та точки видачі Алло Express при оформленні замовлення на allo.ua та в мобільному застосунку.