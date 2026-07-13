Портативні холодильники ANKER SOLIX Everfrost вже у продажу

13 июля 2026, 17:15

Новинки представлені двома варіантами: ANKER SOLIX Everfrost Powered Cooler з місткістю 50 – 53 літри і дещо меншою моделлю ANKER SOLIX Everfrost Powered Cooler, яка має 40-43 літри внутрішнього простору.

Обидва портативні холодильники побудовані за принципом валізи EasyTow, що включає в себе ручку й міцні 6-дюймові коліщатка. Ручка поєднує в собі властивості зручного засобу для транспортування з функціоналом відкидного столика для пікніків.

Знімний акумулятор має ємність 299 Вт*год і докуповується окремо. Він може заряджатися як від мережі 230 В, так і від сонячної панелі чи автомобільного акумулятора. Завдяки портам USB-C потужністю 60 Вт та USB-A потужністю 12 Вт цей акумулятор може використовуватися також в якості місткого павербанка.Холодильники ANKER SOLIX Everfrost Powered Cooler здатні охолодити напої та їжу від 25°C до 0°C лише за 30 хвилин й надалі тримати продукти в свіжості до 32 годин на одному заряді акумулятора. Завдяки сучасним технологіям охолодження новинки не потребують використання льоду. Весь внутрішній простір ефективно розподілений на дві зони для роздільного зберігання охолоджених та заморожених продуктів.

Нові портативні холодильники від бренду ANKER є відмінним рішенням для подорожей, виїздів на риболовлю, на дачу або на пікніки, а також стануть у пригоді в разі тривалих відключень електроенергії в літній період. Крім того, ці пристрої можна максимально ефективно і зручно використовувати у гуманітарних місіях, для перевезення медикаментів або будь-яких інших матеріалів та продуктів, чутливих до температури.