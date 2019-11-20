Юг-Контракт начал продажи ушей Sennheiser Momentum с активным шумоподавлением

20 ноября 2019, 12:45

На складе Юг-Контракта появилась беспроводная гарнитура Sennheiser Momentum Wireless M3 AEBTXL, принадлежащая к классу Hi-End аудиоустройств.



Новинка является продолжением серии Momentum от именитого немецкого бренда Sennheiser и предназначена для искушенного пользователя, максимально требовательного как к дизайну, так и к техническим характеристикам и качеству звучания.



Данная модель выполнена в классическом дизайне с применением пластика, кожи и металла. Мягкое оголовье и амбушюры, а также простая и надёжная система регулировки по высоте делают посадку на голове максимально удобной и комфортной. Для хранения и переноски предусмотрен стильный чехол, в который наушники удобно укладывать в сложенном виде.



Sennheiser Momentum Wireless M3 AEBTXL представляет собой беспроводную гарнитуру, подключаемую к источнику звука посредством интерфейса Bluetooth стандарта 5.0. При этом, идущий в комплекте кабель предоставляет также возможность подключения по стандартному проводному интерфейсу 3,5 мм.



Поддержка наиболее современных профилей и кодеков A2DP, AVRCP, HSP, HFP, apt-X, apt-X LL, AAC, SBC позволяет добиться звучания высочайшего качества без задержек в передаче сигнала. Динамические преобразователи воспроизводят звук в диапазоне частот от 6 Гц до 22 кГц, что превосходит уровень восприятия даже самого чувствительного человеческого уха. При этом, закрытая акустическая конструкция и специальные технологии позволяют без помех наслаждаться музыкой даже в шумных местах. С одной стороны, трехрежимное активное шумоподавление отсекает лишние звуки, а с другой – функция Transparent Hearing даёт возможность пользователю в любой момент переключиться на прием звуков окружающего мира, не снимая при этом наушников.



Максимальный комфорт в использовании новинки от Sennheiser обеспечивается автоматической системой управления воспроизведением аудио Smart Pause. Данная технология, разработанная инженерами Sennheiser, автоматически ставит воспроизведение на паузу сразу после снятия наушников с головы и вновь запускает музыку после надевания гарнитуры обратно. Точно так же наушники реагируют на раскладывание/складывание, включаясь и выключаясь автоматически. Такое удобство обеспечивается специальными датчиками, встроенными в наушники.



За дополнительное удобство в настройке и использовании наушников Sennheiser Momentum Wireless M3 AEBTXL отвечает фирменное программное обеспечение Smart Control App, совместимое с iOS и Android устройствами. Данный софт позволяет обновлять прошивки, настраивать звучание при помощи эквалайзера, пользоваться звуковыми подсказками и т.д. От потери наушники защищает функция Tile, которая состоит из Bluetooth-трекера и специального приложения и помогает быстро и удобно отыскать гарнитуру в ситуации, если она пропала из вида.

Встроенный аккумулятор обеспечивает непрерывное прослушивание аудио файлов в течение 17 часов подряд. Для подзарядки используется удобный современный разъем USB-C.Легкий и при этом прочный корпус модели Sennheiser Momentum Wireless M3 AEBTXL весит 305 граммов. Два цвета гарнитуры – черный и песочно-белый – позволяют подобрать внешний вид гарнитуры под свой стиль.