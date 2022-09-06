Sennheiser MOMENTUM 4 - початок продажів в Україні

6 сентября 2022, 13:45

На складі Юг-Контракту з’явилася нова гарнітура преміум-рівня Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless.

Ця новинка від знаменитого німецького бренду виконана в повнорозмірному корпусі й має форм-фактор накладних навушників. М’яке широке наголів’я, глибокі та надзвичайно м’які амбушури з еко-шкіри створюють максимальний комфорт під час носіння, а складана конструкція робить дану модель компактною та зручною для транспортування. На вибір доступно два кольори корпусу – чорний та сіро-білий.



Найвища якість звучання забезпечується двома висококласними динамічними 42-міліметровими випромінювачами, що відтворюють звук в діапазоні частот від 6 Гц до 22 кГц. За чистоту й стабільність передачі аудіо відповідає технологія Bluetooth 5.2 з функцією автоматичного вибору найкращого з доступних аудіокодеків. Крім цього, персоналізувати звучання під свої особисті вподобання допоможе мобільний додаток Smart Control з можливістю вибору режиму відтворення, а також функція Sound Personalization для максимально простої персоналізації звучання.Для глибокого занурення в аудіоконтент модель Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless оснащується адаптивною системою активного шумозаглушення останнього покоління, що миттєво компенсує сторонні зовнішні звуки навіть в дуже зашумленому оточенні. А для миттєвого увімкнення спеціального режиму «прозорості», коли навушники дають можливість повністю чути оточення, достатньо лише доторкнутися до сенсорної панелі на гарнітурі. До того ж, функція смарт-паузи миттєво припиняє відтворення, щойно користувач знімає навушники з голови, а потім знову вмикає музику після повернення гарнітури на голову.Оснащена одразу чотирма чутливими мікрофонами, модель Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless дає змогу комфортно спілкуватися як всередині приміщень, так і на відкритому просторі навіть за умови досить сильного вітру. Для цього в гарнітурі використовується ціла низка технологій та інновацій, включно з технологією формування променю, новітньою системою оптимізації цифрового сигналу з функцією автоматичного усунення шуму вітру тощо.Вбудованих в навушники акумуляторів вистачає на 60 годин роботи в режимі відтворення, а функція швидкого заряджання дозволяє лише за 10 хвилин отримати заряд на 6 годин роботи.