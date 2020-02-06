Новинки в серии беспроводных аудиогарнитур Sennheiser

6 февраля 2020, 11:45

В ассортименте Юг-Контракта появились две новые модели беспроводных наушников Sennheiser HD 350BT и Sennheiser HD 450BT, каждая из которых доступна в черном и белом цвете.Обе новинки представляют собой беспроводные наушники с функциями гарнитуры, конструктивно выполнены в корпусе закрытого типа и поддерживают стандарт Bluetooth 5.0, а также современные кодеки AAC, apt-X и apt-X Low Latency. Данные модели способны принимать и передавать беспроводной аудиосигнал без потерь и задержек и воспроизводить звук превосходного качества с глубокими и динамичными басами. Новинки практически мгновенно подключаются к устройствам воспроизведения и максимально надежно держат связь.

Основное отличие между данными моделями заключается в системе шумоподавления. В гарнитуре Sennheiser HD 450BT, есть система активного шумоподавления, которая позволяет без помех слушать музыку даже в поезде метро. Модель Sennheiser HD 350BT оснащена пассивной системой защиты пользователя от шумов окружающего мира, что достигается благодаря особой конструкции амбушюр.



Новые наушники из серии Sennheiser HD поддерживают функцию "быстрой зарядки" от порта USB-C, заряжаясь всего лишь за полтора часа и обеспечивая работу в режиме непрерывного воспроизведения до 30 часов подряд. Информация о текущем уровне заряда батареи отображается в приложении Sennheiser Smart Control. Там же можно с легкостью настроить различные опции воспроизведения, в том числе задействовать эквалайзер и работу с виртуальными помощниками Apple Siri или Google Assistant.



Обе модели наушников – Sennheiser HD 350BT и Sennheiser HD 450BT – выпускаются в черном и белом вариантах цветового исполнения. С детальными техническими характеристиками новинок можно ознакомиться в каталоге Юг-Контракта.