Беспроводная цифровая микрофонная система Sennheiser Digital 6000 награждена

11 мая 2018, 12:45

На 17-м ежегодном награждении премией Parnelli, проходившей во время NAMM 2018, цифровая беспроводная микрофонная система Sennheiser Digital 6000 стала победителем в номинации «Незаменимые технологии — Аудио».

На церемонии награждения, состоявшейся в отеле Hilton Anaheim, от лица компании награду принял Джо Чяуделли (Joe Ciaudelli), эксперт в области беспроводных RF технологий и спектра Sennheiser.



«Мы гордимся тем, что подписчики Front of House Magazine и Projections, Light & Staging News признали систмеу Digital 6000 ‘Незаменимой Технологией’, — сказал Грег Биб (Greg Beebe), директор департамента профессионального аудио Sennheiser. — Для нас очень много значит тот факт, что аудио профессионалы и отраслевые эксперты проголосовали за наш продукт, особенно потому, что Digital 6000 разрабатывалась с учетом их высоких требований».



Крайне важно, что система Digital 6000 физически сконструирована таким образом, чтобы в сегодняшнем переполненном радиочастотном спектре не создавать интермодуляции. В результате большее количество каналов может быть размещено в более узком диапазоне.



Кроме того, система Digital 6000 оснащена специально разработанным высококачественным аудио кодеком, который обеспечивает очень четкое, натуральное звучание, с цифровым принципом устранения аналоговых шума и зажатости, тем самым обеспечивая более тихий фон в целом для профессиональной работы с аудио.



На выставке NAMM компания Sennheiser продемонстрировала новый ресивер EM 6000 DANTE cо вторичным портом Dante и обновленную прошивку для всех приемников EM 6000, добавляющую функцию Command, предоставляющую канал связи с соответствующим трансмиттером.