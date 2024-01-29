Как стать пайтонистом, если ты полный ноль в программировании?

Давай договоримся сразу: программистами не рождаются. Даже Дональд Кнут, автор книги «Искусство программирования», вынужден был сначала программированию обучиться. При этом разработчиков в мире сотни тысяч, если не миллионы. Все они как-то научились писать код, выучили пайтон с нуля, словом, вошли в ІТ. Ты ничем не хуже их, так что не сомневайся, научишься.
Если ты решил освоить Python как первый язык программирования, это хороший выбор. Python считается одним из самых понятных и доступных языков. Он не так уж прост, но предельно логичен. Освоив Python, ты можешь работать в любой индустрии, потому что Python сейчас применяется везде. Разработка игр, работа с большими массивами данных, машинное обучение, искусственный интеллект – везде найдется место для пайтона.
Мы составили приблизительный план, как стать пайтонистом с нуля. Приблизительный – потому что все мы разные, возможно, у тебя все будет другой путь. Но вот список того, что мы советуем сделать для достижения этой цели.
Ознакомься с основами программирования
Начни с изучения основ программирования. Например, прослушай Гарвардский курс «Computer science 50», он есть в открытом доступе. Это поможет понять базовые концепции, такие как переменные, циклы, условные операторы и структуры данных.Пойми, как тебе удобнее учиться
Попробуй онлайн-ресурсы, книги и видеоуроки, специально предназначенные для начинающих. Выясни, тебе проще читать книгу или слушать лекцию на Youtube.Начни писать код
Выработай у себя привычку писать код каждый день. Можно начать с простых задач и постепенно переходить к более сложным. Платформы, такие как LeetCode, HackerRank и Codewars, предлагают множество задач разного уровня, в том числе для начинающих.Создай свой пет-проект
Придумай и реализуй свой собственный проект. Это может быть разработка простого веб-приложения, автоматизация рутинных задач или создание игры. Кстати, проект ты можешь создать на курсах по программированию, но об этом ниже.Изучи дополнительные библиотеки и фреймворки Python
Ознакомьтесь с популярными библиотеками и фреймворками Python, такими как Flask или Django для веб-разработки, Pandas и NumPy для анализа данных, и TensorFlow или PyTorch для машинного обучения.Создай портфолио
Заведи акаунт на репозитории, где ты сможешь хранить свои проекты и их описание. Ссылку на репозиторий можно будет отправлять рекрутерам.Развивай социальные сети
Социальные сети это не только Tik-Tok и Instagram. Присоединяйся к сообществам Python, таким как форумы, группы в социальных сетях и митапы. Это поможет оставаться в курсе последних тенденций, а также даст возможность для сетевого общения и обмена знаниями.Продолжай учиться
Технологии постоянно развиваются, поэтому важно продолжать учиться, чтобы оставаться востребованным специалистом.Поиск работы или стажировки
При первой же возможности начинай искать стажировку или полноценную работу. Это может быть фриланс, работа в стартапе или в крупной IT-компании.Курсы по программированию от FoxminEd
Самообучение – прекрасный навык. Но поначалу ты можешь столкнуться с недостатком мотивации, отсутствием системы и структуры обучения, и другими типичными проблемами. Поэтому есть смысл пойти на курсы по программированию.
Курсов сейчас великое множество, и оффлайн, и онлайн. У курсов от FoxmindEd есть ряд преимуществ. На наших курсах ты будешь учиться с ментором. Наши менторы – программисты, которые работают в международных компаниях, они охотно делятся опытом. В процессе обучения ты создашь проект, который можно будет добавить в портфолио.