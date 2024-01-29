Как стать пайтонистом, если ты полный ноль в программировании?

29 января 2024, 9:55

Давай договоримся сразу: программистами не рождаются. Даже Дональд Кнут, автор книги «Искусство программирования», вынужден был сначала программированию обучиться. При этом разработчиков в мире сотни тысяч, если не миллионы. Все они как-то научились писать код, выучили пайтон с нуля, словом, вошли в ІТ. Ты ничем не хуже их, так что не сомневайся, научишься.

Если ты решил освоить Python как первый язык программирования, это хороший выбор. Python считается одним из самых понятных и доступных языков. Он не так уж прост, но предельно логичен. Освоив Python, ты можешь работать в любой индустрии, потому что Python сейчас применяется везде. Разработка игр, работа с большими массивами данных, машинное обучение, искусственный интеллект – везде найдется место для пайтона.

Мы составили приблизительный план, как стать пайтонистом с нуля. Приблизительный – потому что все мы разные, возможно, у тебя все будет другой путь. Но вот список того, что мы советуем сделать для достижения этой цели.

Начни с изучения основ программирования. Например, прослушай Гарвардский курс «Computer science 50», он есть в открытом доступе. Это поможет понять базовые концепции, такие как переменные, циклы, условные операторы и структуры данных.

Попробуй онлайн-ресурсы, книги и видеоуроки, специально предназначенные для начинающих. Выясни, тебе проще читать книгу или слушать лекцию на Youtube.

Выработай у себя привычку писать код каждый день. Можно начать с простых задач и постепенно переходить к более сложным. Платформы, такие как LeetCode, HackerRank и Codewars, предлагают множество задач разного уровня, в том числе для начинающих.

Придумай и реализуй свой собственный проект. Это может быть разработка простого веб-приложения, автоматизация рутинных задач или создание игры. Кстати, проект ты можешь создать на курсах по программированию, но об этом ниже.

Ознакомьтесь с популярными библиотеками и фреймворками Python, такими как Flask или Django для веб-разработки, Pandas и NumPy для анализа данных, и TensorFlow или PyTorch для машинного обучения.

Заведи акаунт на репозитории, где ты сможешь хранить свои проекты и их описание. Ссылку на репозиторий можно будет отправлять рекрутерам.

Социальные сети это не только Tik-Tok и Instagram. Присоединяйся к сообществам Python, таким как форумы, группы в социальных сетях и митапы. Это поможет оставаться в курсе последних тенденций, а также даст возможность для сетевого общения и обмена знаниями.

Технологии постоянно развиваются, поэтому важно продолжать учиться, чтобы оставаться востребованным специалистом.

При первой же возможности начинай искать стажировку или полноценную работу. Это может быть фриланс, работа в стартапе или в крупной IT-компании.

Самообучение – прекрасный навык. Но поначалу ты можешь столкнуться с недостатком мотивации, отсутствием системы и структуры обучения, и другими типичными проблемами. Поэтому есть смысл пойти на курсы по программированию.

Курсов сейчас великое множество, и оффлайн, и онлайн. У курсов от FoxmindEd есть ряд преимуществ. На наших курсах ты будешь учиться с ментором. Наши менторы – программисты, которые работают в международных компаниях, они охотно делятся опытом. В процессе обучения ты создашь проект, который можно будет добавить в портфолио.